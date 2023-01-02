У Дніпрі пролунали вибухи після атаки рашистських «Шахедів» (фото)

Російські загарбники атакують українські міста дронами-камікадзе

У Дніпрі вночі 2 січня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Водночас зазначається, що в місті працює ППО.

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За наявною інформацією, у Дніпрі від падіння осколків почалася пожежа.

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Триває повітряна тривога.

Раніше з'явилась інформація про вибухи на Полтавщині.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.