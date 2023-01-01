Окупанти змінили тактику обстрілів через дефіцит боєприпасів – розвідка

Ворог почав змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300

Росія почала змінювати тактику обстрілів України, комбінуючи різні типи озброєння. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба ГУР

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Скібіцького, ворог почав змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300.

«Ми бачимо вплив економічних санкцій на РФ. Вони намагаються обійти санкції, завезти комплектуючі, але це не так просто зробити», – сказав представник ГУР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що у росіян зараз в дефіциті балістичні ракети «Іскандер», наближаються до закінчення запаси «Калібрів», зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555.

За словами представника ГУР, Росія здатна максимум на 2-3 потужних удари з високоточного озброєння.

Він також додав, що ворог почав відчувати дефіцит РСЗВ.

«Якщо ми говоримо про суходіл, то це насамперед РСЗВ «Смерч», «Ураган» і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм. Головне управління розвідки МО України постійно фіксує заходи Росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з Білорусі і дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси», – повідомив Скібіцький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому виробництво ракет в Росії не припиняється.

«Ми зараз знаходимо уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об'єктів», – сказав Скібіцький.