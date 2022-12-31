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Наслідки терору окупантів на Новий рік. Оновлюється

Надія Карбунар
glavcom.ua
Наслідки терору окупантів на Новий рік. Оновлюється
Зрйунований готель у центрі Києва
фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет

Росіяни 31 грудня атакували ракетами територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. ППО вдалося знищити 12 із них.

Київ

Під масованим обстрілом опинилася столиця. Внаслідок падіння уламків:

  • У Голосіївському районі пошкоджено господарську  споруду та автомобіль. Постраждалих немає.
  • У Солом'янському районіпошкоджено приватний житловий будинок, готель.
  • У Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель.
  • Є руйнування у Дніпровському районі.
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Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула та 20 постраждали. Госпіталізували 14 потерпілих, шістьом медики надали допомогу на місці.

Серед поранених у результаті атаки – японський журналіст.

Хмельницький

Сьогодні вдень Хмельницький піддався рекетному обстрілу, є постраждалі. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

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Пошкоджено житлові будинки, АЗС, комерційні об’єкти. В частині міста перебої з електроенергією.

Миколаїв

Російські окупанти 31 грудня вчергове здійснили масований ракетний удар по Миколаєву. Одразу після прильоту стало відомо, що у місті внаслідок влучання зайнялась пожежа.

«Шестеро поранених. троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Запорізька область

Через ворожий удар поранено 4 людини. Серед них 14-річна дівчинка.

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Зруйновано 2 приватних будинки, пошкоджено 8. На місці працюють рятувальники, постраждалим надається медична допомога.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив про стан енергосистеми після ракетної атаки. 

 

 

Теги: пожежа Віталій Кім Кирило Тимошенко столиця готель журналіст будинок Telegram Запорізька область рятувальники автомобіль Миколаїв окупанти Олександр Симчишин

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