Наслідки терору окупантів на Новий рік. Оновлюється
Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет
Росіяни 31 грудня атакували ракетами територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. ППО вдалося знищити 12 із них.
Київ
Під масованим обстрілом опинилася столиця. Внаслідок падіння уламків:
- У Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. Постраждалих немає.
- У Солом'янському районіпошкоджено приватний житловий будинок, готель.
- У Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель.
- Є руйнування у Дніпровському районі.
Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула та 20 постраждали. Госпіталізували 14 потерпілих, шістьом медики надали допомогу на місці.
Серед поранених у результаті атаки – японський журналіст.
Хмельницький
Сьогодні вдень Хмельницький піддався рекетному обстрілу, є постраждалі. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.
Пошкоджено житлові будинки, АЗС, комерційні об’єкти. В частині міста перебої з електроенергією.
Миколаїв
Російські окупанти 31 грудня вчергове здійснили масований ракетний удар по Миколаєву. Одразу після прильоту стало відомо, що у місті внаслідок влучання зайнялась пожежа.
«Шестеро поранених. троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Запорізька область
Через ворожий удар поранено 4 людини. Серед них 14-річна дівчинка.
Зруйновано 2 приватних будинки, пошкоджено 8. На місці працюють рятувальники, постраждалим надається медична допомога.
Нагадаємо, Шмигаль повідомив про стан енергосистеми після ракетної атаки.
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