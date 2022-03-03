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    Порошенко поспілкувався з врятованими мешканцями Ірпеня

    Марина Порошенко завжди допомагає чоловікові - Порошенко поспілкувався з врятованими мешканцями Ірпеня
    Марина Порошенко завжди допомагає чоловікові
    фото: facebook.com/marynaporoshenko

    Всіх евакуйованих з міста доправлять до залізничного вокзалу

    Петро та Марина Порошенки поспілкувалися із мешканцями Ірпеня, яких врятував 206-й батальйон тероборони Києва.

    Понад 400 жінок та дітей були евакуйовані з міста, незважаючи на зруйнований міст. Люди зі сльозам на очах вітали українських воїнів і дякували їм за можливість виїхати з оточеного міста.

    Мешканців Ірпеня привезли до Києва, нагодували, після цього доправили на Центральний вокзал та посадили у машини, які виїжджають з Києва та перевезуть їх у безпечне місце.

    Порошенко зазначив, що всіх евакуйованих з міста доправлять до залізничного вокзалу: «Ми бажаємо вам щасливої дороги і ми бажаємо вам якнайшвидшого повернення до ваших домівок».

    «Ми будемо робити все можливе. Наші воїни, ми у батальйоні територіальної оборони, щоб вибити російського ворога з української землі. Ми всі йому кажемо - геть з України», - сказав він.

    «Ми нікому не дамо вас скривдити і ми своїх не кидаємо», - додав Порошенко.

    За словами військових, завдання евакуювати людей з Ірпеня батальйону поставив Петро Порошенко.

    Нагадаємо, що 206 батальйон був створений саме для захисту Києва і околиць.

    До формування увійшли депутати партії «Європейська Солідарність» та ветерани російсько-української війни, небайдужі кияни. Батальйон уже взяв участь у захисті Гостомеля, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ і окупантів.

    Батальойн озброєний та екіпірований коштом Петра Порошенка.

    Теги: Петро Порошенко дороги війна Ірпінь кияни
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    Порошенко поспілкувався з врятованими мешканцями Ірпеня