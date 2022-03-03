В Ірпені через обстріл російських військових загинула дитина

Дитина потрапила під бомбардування

В Ірпені на Київщині внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула дитина. Вона потрапила під бомбардування.

Про це у Facebook повідомив директор Ірпінської КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрій Левківський. Він зазначив, що прощення такому немає.

«Дітей я Вам, су*и, точно не пробачу!» – з ненавистю написав медик.

Нагадаємо, в селищі Гатне Фастівського району Київської області через обстріли окупаційними військами згорів приватний будинок, є загиблі.

Також, російські окупанти у четвер, 3 березня завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста.