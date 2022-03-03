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    В Ірпені через обстріл російських військових загинула дитина

    В Ірпені через обстріл російських військових загинула дитина
    фото: facebook/Андрій Левківський

    Дитина потрапила під бомбардування

    В Ірпені на Київщині внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула дитина. Вона потрапила під бомбардування.

    Про це у Facebook повідомив директор Ірпінської КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрій Левківський. Він зазначив, що прощення такому немає.

    «Дітей я Вам, су*и, точно не пробачу!» – з ненавистю написав медик.

    Нагадаємо, в селищі Гатне Фастівського району Київської області через обстріли окупаційними військами згорів приватний будинок, є загиблі.

    Також, російські окупанти у четвер, 3 березня завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста.

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    Теги: Росія окупанти діти обстріл Київщина Ірпінь бомбардування Україна будинок
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    В Ірпені через обстріл російських військових загинула дитина