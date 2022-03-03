Вільнюс: російське посольство опинилось на вулиці Героїв України

В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Усі формальності, пов'язані з перейменуванням вулиці, влада міста вирішить найближчим часом

Російське посольство у Вільнюсі (столиця Литви) змінить адресу на «Героїв України». Про це повідомив у Facebook мер міста Реміґіюс Шимашюс.

«Відтепер на візитній картці кожного співробітника посольства Росії доведеться писати «героїв України». І будь-хто, хто буде писати листа в посольство, повинен буде думати і про жертв російської агресії, і про героїв України», – зазначив очільник литовської столиці.

За словами Шимашюса, усі формальності, пов'язані з цим перейменуванням, влада міста вирішить найближчим часом.

Російське дипломатичне відомство публічно не коментувало це рішення.

Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.