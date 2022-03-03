Вільнюс: російське посольство опинилось на вулиці Героїв України
Усі формальності, пов'язані з перейменуванням вулиці, влада міста вирішить найближчим часом
Російське посольство у Вільнюсі (столиця Литви) змінить адресу на «Героїв України». Про це повідомив у Facebook мер міста Реміґіюс Шимашюс.
«Відтепер на візитній картці кожного співробітника посольства Росії доведеться писати «героїв України». І будь-хто, хто буде писати листа в посольство, повинен буде думати і про жертв російської агресії, і про героїв України», – зазначив очільник литовської столиці.
За словами Шимашюса, усі формальності, пов'язані з цим перейменуванням, влада міста вирішить найближчим часом.
Російське дипломатичне відомство публічно не коментувало це рішення.
Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.