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    Вільнюс: російське посольство опинилось на вулиці Героїв України

    В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - Вільнюс: російське посольство опинилось на вулиці Героїв України
    В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з Facebook Шимашюс

    Усі формальності, пов'язані з перейменуванням вулиці, влада міста вирішить найближчим часом

    Російське посольство у Вільнюсі (столиця Литви) змінить адресу на «Героїв України». Про це повідомив у Facebook мер міста Реміґіюс Шимашюс.

    «Відтепер на візитній картці кожного співробітника посольства Росії доведеться писати «героїв України». І будь-хто, хто буде писати листа в посольство, повинен буде думати і про жертв російської агресії, і про героїв України», – зазначив очільник литовської столиці.

    За словами Шимашюса, усі формальності, пов'язані з цим перейменуванням, влада міста вирішить найближчим часом.

    Російське дипломатичне відомство публічно не коментувало це рішення.

    Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Росія війна мер посольство Литва влада #stoprussia
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    Вільнюс: російське посольство опинилось на вулиці Героїв України