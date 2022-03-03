Ikea зупиняє роботу в Росії. Москвичі розгрібають останні магазини (відео)

Буде припинений весь імпорт та експорт в Росію і Білорусь

Буде припинений весь імпорт та експорт в Росію і Білорусь

Ikea назвала війну Росії проти України трагедією і заявила, що «глибоко співпереживає та хвилюється про мільйони постраждалих»

Шведcька компанія Ikea, яка продає меблі й товари для дому, вирішила призупинити роботу в Росії і Білорусі. Про це йдеться на сайті мережі.

«Війна в Україні має величезний вплив на людей і призводить до серйозних порушень в ланцюгу постачань і умов торгівлі, тому групи компанії вирішили тимчасово призупинити діяльність Ikea в Росії», – сказано у заяві компанії.

Буде припинений весь імпорт та експорт в Росію і Білорусь, виробництво в Росії, продаж в усіх магазинах, в тому числі онлайн, а також операційна діяльність в Білорусі.

В останній день роботи Ikea в Росії громадяни країни-агресорки вишикувалися в величезні черги, люди гребуть все підряд.

Ikea назвала війну Росії проти України людською трагедією і заявила, що «глибоко співпереживає та хвилюється про мільйони постраждалих».

Данська меблева мережа Jysk, яка входить до складу Lars Larsen Group, також вирішила призупинити роботу в Росії і закрити всі 13 магазинів на території країни. Про це повідомила данська газета Finans із посиланням на Руне Юнгберг Педерсена, директора з комунікацій Jysk Group.

Понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

Нагадаємо, Центральний банк країни-агресорки зобов’язав брокерів стягувати не менше 30% при покупці доларів, євро та фунтів на біржі.