Порошенко призначив нових голів трьох райадміністрацій у Києві та області
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Всі вони призначені з випробувальним терміном 3 місяці
Президент України Петро Порошенко призначив голів Обухівської і Бородянської районних державних адміністрацій Київської області.
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Згідно з розпорядженнями, оприлюдненими на сайті глави держави 29 листопада, Порошенко призначив головою Обухівської РДА Михайла Письменного, головою Бородянської РДА Вадима Чередника.
Також президент призначив нового голову Солом'янської райадміністрації у столиці - Ігоря Довбаня.
Всі вони призначені з випробувальним терміном 3 місяці.
Раніше того ж дня Порошенко звільнив голів Солом'янської райадміністрації Максима Шкура, Обухівської РДА Івана Рудюка.