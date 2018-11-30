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    Порошенко призначив нових голів трьох райадміністрацій у Києві та області

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    Порошенко призначив нових голів трьох райадміністрацій у Києві та області

    Всі вони призначені з випробувальним терміном 3 місяці

    Президент України Петро Порошенко призначив голів Обухівської і Бородянської районних державних адміністрацій Київської області.

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    Згідно з розпорядженнями, оприлюдненими на сайті глави держави 29 листопада, Порошенко призначив головою Обухівської РДА Михайла Письменного, головою Бородянської РДА Вадима Чередника.

    Також президент призначив нового голову Солом'янської райадміністрації у столиці - Ігоря Довбаня.

    Всі вони призначені з випробувальним терміном 3 місяці.

    Раніше того ж дня Порошенко звільнив голів Солом'янської райадміністрації Максима Шкура, Обухівської РДА Івана Рудюка.

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