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    Кількість хворих на кір у місті під Києвом сягнула рекордного показника

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    Серед хворих на кір у Броварах четверо дітей - Кількість хворих на кір у місті під Києвом сягнула рекордного показника
    Серед хворих на кір у Броварах четверо дітей

    У Броварах за тиждень на кір захворіли 11 осіб

    Із 16 по 22 листопада фахівці зареєстрували в Броварах Київської області 11 випадків захворювань на кір, що за осінь 2018-го є рекордним показником.

    Серед недужих – четверо дітей, які відвідували навчальні заклади міста.

    Це – школа №3, садочки «Калинка» і «Золотий ключик», а також Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Решта недужих – дорослі – віком від 21 до 47 років. Загалом госпіталізовано десять хворих, а один лікується амбулаторно, пише «Трибуна Бровари».

    Фахівці зазначають, що в усіх хворих діагноз поки що попередній, лабораторно ще не підтверджений. Під час проведення епідеміологічного розслідування лікарі встановили, що занедужали або не вакциновані, або частково вакциновані. Принаймні це випливає з медичної документації пацієнтів.

    Різке зростання кількості хворих на кір сталося на тлі загального збільшення випадків цієї недуги в Україні. Тільки за останній тиждень – на 10%.

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