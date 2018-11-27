Воєнний стан: 13 лікарень Київщини внесено до військового резерву



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Всі захисники України зможуть вчасно отримати необхідну медичну допомогу

У кожній області створено перелік закладів охорони здоров’я, що за потреби готові надати необхідну медичну допомогу захисникам

На час дії режиму воєнного стану в Україні Міністерство охорони здоров’я України разом Міністерством оборони України ухвалили спільний наказ, щоби всі захисники українських кордонів і національної безпеки за потреби могли вчасно отримати необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що ухвалення цього наказу - необхідний запобіжний крок, який прописує чіткий алгоритм взаємодії обох міністерств і гарантує своєчасне лікування захисників.

«У кожній області створено перелік закладів охорони здоров’я, що за потреби готові надати необхідну вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу захисникам. Це міські, районні, обласні лікарні, госпіталі, диспансери, а також інститути різного профілю Національної академії медичних наук. У цих закладах військовослужбовці сил оборони зможуть пройти лікування і реабілітацію, а після отримання медичної допомоги - військово-лікарську експертизу», - йдеться в повідомленні МОЗ.

Зокрема, 13 медичних закладів Києва та області включили до військового резерву

«Ці заклади охорони здоров’я, як і раніше, надаватимуть медичну допомогу жителям області. Водночас, тут створено резерв профільних ліжок для прийому військових, запаси лікарських засобів, медичних виробів, донорської крові та її препаратів. Одночасно кожен заклад охорони здоров’я може прийняти щонайменше 10-15 військових», - інформують у Міністерстві охорони здоров’я.

За потреби заклади охорони здоров’я будуть підсилені фахівцями необхідної кваліфікації, зокрема - з Національної академії медичних наук. Усі медики і фармацевти відповідних відділень закладів охорони здоров’я будуть захищені: відповідно до закону, вони підлягають бронюванню.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.