На трасі під Києвом рятувальники і дорожники ліквідували «транспортний колапс» (фото, відео)



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Рятувальники розгорнули та продемонстрували роботу мобільних пунктів обігріву Фото: ДСНС

У ході тренуваль відпрацьовували дії з розчистки доріг, надання допомоги з вивільнення автівок, що потрапили у снігові замети, та забезпечення руху на проблемних ділянках

У середу, 28 листопада, на автошляху Київ-Одеса відбулися спільні тренування щодо забезпечення безперебійного руху автомобільного транспорту на дорогах державного значення та дій під час обмеження в'їзду автотранспорту у столицю. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Як свідчить досвід минулих років, найбільші «транспортні колапси» виникають на автошляхах області саме в період, коли внаслідок погіршення погодних умов столична влада приймає рішення про закриття в'їзду в місто. Аби унеможливити в нинішньому році подібну ситуацію, оперативні служби максимально відпрацювали алгоритм дій в подібних ситуаціях.

В ході тренування, які проходили під керівництвом голови КОДА Олександра Терещука за участі голови Укравтодору Славомира Новака та начальника ГУ ДСНС України у Київській області Василя Слободяника, оперативні служби Васильківського, Білоцерківського та Ставищанського районів відпрацьовували дії з розчистки доріг із залученням спеціальної техніки, надання допомоги з вивільнення транспортних засобів, що потрапили у снігові замети, та забезпечення руху на проблемних ділянках області.

Рятувальники розгорнули та продемонстрували роботу мобільних пунктів обігріву, які можуть прийняти автомобілістів, які потрапили в снігові затори на трасі Київ-Одеса.

Загалом, подібні тренування та спільні навчання допомагають виявити слабкі місця та недоліки, а також підсилюють готовність і спроможність підрозділів до дій за призначенням, зазначили у ДСНС.