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    Порушники у смузі громадського транспорту: через три дні запрацює відеофіксація

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    На ділянках, де встановлені камери, кількість ДТП знизилася - Порушники у смузі громадського транспорту: через три дні запрацює відеофіксація
    На ділянках, де встановлені камери, кількість ДТП знизилася
    Фото з відкритих джерел

    Cистеми фіксації запрацюють з 15 лютого на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій

    На дорогах України протягом року буде встановлено 220 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомила пресслужба МВС.

    У МВС зазначили, що системи фіксації запрацюють по всіх областях на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.

    За словами Білошицького, нові камери на дорогах України з'являться вже найближчим часом, а місця встановлення системи фото- та відеофіксації порушень ПДР уже погоджені з підрозділами Національної поліції та службами автомобільних доріг.

    Де будуть камери / Фото МВС

    Де будуть камери / Фото МВС

    Також він зазначив, що до системи автоматичної фіксації ПДР додається новий функціонал - фіксування порушень проїзду смугою громадського транспорту.

    «З 15 лютого 2021 року планується запуск системи фіксації порушень ПДР, які відбуваються саме на смузі проїзду громадського транспорту. Перша камера, яка запрацює у даному режимі, встановлена у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36», - сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

     Читайте також: Національна поліція України переходить на нову модель: що зміниться

     

    Теги: МВС ДТП дороги ПДР автомобіль поліція Олексій Білошицький
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