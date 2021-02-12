За чотири дні столичні рятувальники витягли з заметів 70 автівок (фото)

Спецтехніка рятувальників відбуксовує вантажівки, що застрягли на засніженій дорозі

Рятувальники попереджають про можливе припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг

Столичні рятувальники продовжують надавати допомогу водіям на проблемних ділянках доріг міста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Від початку снігопадів станом на 20:00 11 лютого рятувальниками відбуксувано 70 вантажних та легкових автомобілів на безпечні ділянки дороги.

Рятувальники чергують для надання допомоги по буксируванню по вул. О. Теліги, вул. А.Заболотного та проспекту Лобановського.

Загалом на добовому чергуванні в підрозділах Головного управління ДСНС у Києві перебуває 430 чоловік особового складу та 99 основних та спеціальних автомобілів.

Рятувальники попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до порушення, а на окремих ділянках доріг та вулиць до припинення руху автотранспорту.

ДСНС звертається до власників транспортних засобів: «Утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу!».

Нагадаємо, у Києві з понеділка, 8 лютого, тривають снігопади.

11 лютого в Україну прийшов черговий циклон із Балкан. Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов.

11 лютого та вночі 12 лютого значний мокрий сніг, (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети, (І рівень небезпечності – жовтий). 12-13 лютого очікується значне зниження температури.

На період ускладнення погодних умов із 7:00 11 лютого діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.