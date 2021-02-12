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    За чотири дні столичні рятувальники витягли з заметів 70 автівок (фото)

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    Спецтехніка рятувальників відбуксовує вантажівки, що застрягли на засніженій дорозі - За чотири дні столичні рятувальники витягли з заметів 70 автівок (фото)
    Спецтехніка рятувальників відбуксовує вантажівки, що застрягли на засніженій дорозі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники попереджають про можливе припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг

    Столичні рятувальники продовжують надавати допомогу водіям на проблемних ділянках доріг міста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. 

    Від початку снігопадів станом на 20:00 11 лютого рятувальниками відбуксувано 70 вантажних та легкових автомобілів на безпечні ділянки дороги.

    Рятувальники чергують для надання допомоги по буксируванню по вул. О. Теліги, вул. А.Заболотного та проспекту Лобановського.

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    За чотири дні столичні рятувальники витягли з заметів 70 автівок (фото)
    За чотири дні столичні рятувальники витягли з заметів 70 автівок (фото)

    Загалом на добовому чергуванні в підрозділах Головного управління ДСНС у Києві перебуває 430 чоловік особового складу та 99 основних та спеціальних автомобілів.

    Рятувальники попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до порушення, а на окремих ділянках доріг та вулиць до припинення руху автотранспорту.

    ДСНС звертається до власників транспортних засобів: «Утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу!».

    Нагадаємо, у Києві з понеділка, 8 лютого, тривають снігопади.

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    11 лютого та вночі 12 лютого значний мокрий сніг, (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети, (І рівень небезпечності – жовтий). 12-13 лютого очікується значне зниження температури.

    На період ускладнення погодних умов із 7:00 11 лютого діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва

    Теги: Київ дороги вантажівки автомобіль рятувальники снігопад
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