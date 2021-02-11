  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аварія на колекторі в Києві: посеред дороги величезне провалля (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рух транспорту на ділянці перекрито - Аварія на колекторі в Києві: посеред дороги величезне провалля (фото)
    Рух транспорту на ділянці перекрито
    Фото: Київавтодор

    Сталася поломка на самопливному каналізаційному колекторі діаметром

    Сьогодні, 11 лютого, на вулиці Петропавлівській у Подільському районі Києва через аварію на інженерних мережах «Київводоканалу» утворився провал дорожнього покриття.

    На місці працює аварійна бригада «Київводоканалу».

    Як повідомляє пресслужба компанії, на розі вулиць Петропавлівської і Захарівської сталася поломка на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 500 мм. Відбувся вилив стоків, і на проїжджій частині утворився провал розміром 6х3 м.

    Аварію локалізовано, наразі проводяться роботи зі встановлення перекачки стоків.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Аварія на колекторі в Києві: посеред дороги величезне провалля (фото)
    Аварія на колекторі в Києві: посеред дороги величезне провалля (фото)
    Аварія на колекторі в Києві: посеред дороги величезне провалля (фото)
    Аварія на колекторі в Києві: посеред дороги величезне провалля (фото)

    У «Київводоканалі» запевнили, що водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде.

    Рух транспорту на ділянці перекрито.

    «Київводоканал» зазначив, що залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання – 2,5 м.

    Як повідомлялося, на початку січня цього року на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал.

    Теги: Київ дороги Київводоканал аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies