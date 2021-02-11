Аварія на колекторі в Києві: посеред дороги величезне провалля (фото)
Сталася поломка на самопливному каналізаційному колекторі діаметром
Сьогодні, 11 лютого, на вулиці Петропавлівській у Подільському районі Києва через аварію на інженерних мережах «Київводоканалу» утворився провал дорожнього покриття.
На місці працює аварійна бригада «Київводоканалу».
Як повідомляє пресслужба компанії, на розі вулиць Петропавлівської і Захарівської сталася поломка на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 500 мм. Відбувся вилив стоків, і на проїжджій частині утворився провал розміром 6х3 м.
Аварію локалізовано, наразі проводяться роботи зі встановлення перекачки стоків.
У «Київводоканалі» запевнили, що водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде.
Рух транспорту на ділянці перекрито.
«Київводоканал» зазначив, що залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання – 2,5 м.
Як повідомлялося, на початку січня цього року на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал.