Рятувальники спростували інформацію про сходження лавини на трасі Київ-Чоп

Відео було знято у Швейцарії

У мережі шириться відеозапис про те, що начебто на трасі Київ-Чоп зійшла лавина та перекрила рух.

В Управлінні ДСНС Закарпатської області запевнили, що жодних надходжень про лавину до них не надходило.

«Відео, котре поширюють в мережі з начебто лавиною, що сходить на трасу Київ-Чоп – це фейк, до нас не надходило жодних повідомлень про сходження лавини на трасу, і при комунікації з іншими службами ми з'ясували, що до них також не надходило повідомлень про сходження лавини на трасу», – пояснили в пресслужбі ДСНС агентству Укрінформ.

Щодо даного відео, то воно було знято у Швейцарії, пояснили в Управлінні ДСНС Закарпаття.

На відео зафіксовано, як велика маса снігу сходить на трасу, унеможливлюючи рух транспорту.

Додамо, що12 лютого погода в Україні буде погіршуватися. Негода в Україні накрила значну частину країни. Снігопад в столиці не припиняється четверту добу, в західних регіонах через снігову бурю введено обмеження руху транспорту. У зв'язку з погіршенням погодних умов школи Києва, Львова, Рівного переходять на дистанційне навчання.

Наразі спостерігається невеликий сніг у Києві та Київській області. Сніжить у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях. У Кіровоградській, Полтавській та Черкаській – невеликий сніг з дощем.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.