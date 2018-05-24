Порядок під час жіночого фіналу Ліги чемпіонів забезпечать 5 тис. правоохоронців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вирішальний жіночий матч Ліги чемпіонів відбудеться на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського

Під час сьогоднішнього жіночого матчу фіналу Ліги чемпіонів УЄФА охорону порядку забезпечуватимуть близько 5 тисяч правоохоронців. Про це сьогодні повідомив журналістам начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

«Станом на зараз на Подолі, у центральній частині міста, на стадіоні «Динамо» охорону забезпечують 5 тис. працівників», - сказав він.

Крищенко також зазначив, що біля фан-зони на Хрещатику відкрито інформаційний центр поліції, до якого у разі необхідності можуть звертатися іноземні вболівальники.

Нагадаємо, уже сьогодні, 24 травня, на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського визначиться переможець жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2017/18.

У вирішальному матчі зійдуться німецький «Вольфсбург» і французький «Ліон».

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу

Читайте матеріал «Главкома» «Вольфсбург» – «Ліон»: що потрібно знати про фінал жіночої Ліги чемпіонів, який приймає Київ

Джерело: УНН