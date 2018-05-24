Порядок під час жіночого фіналу Ліги чемпіонів забезпечать 5 тис. правоохоронців
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Вирішальний жіночий матч Ліги чемпіонів відбудеться на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського
Під час сьогоднішнього жіночого матчу фіналу Ліги чемпіонів УЄФА охорону порядку забезпечуватимуть близько 5 тисяч правоохоронців. Про це сьогодні повідомив журналістам начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
«Станом на зараз на Подолі, у центральній частині міста, на стадіоні «Динамо» охорону забезпечують 5 тис. працівників», - сказав він.
Крищенко також зазначив, що біля фан-зони на Хрещатику відкрито інформаційний центр поліції, до якого у разі необхідності можуть звертатися іноземні вболівальники.
Нагадаємо, уже сьогодні, 24 травня, на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського визначиться переможець жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2017/18.
У вирішальному матчі зійдуться німецький «Вольфсбург» і французький «Ліон».
Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».
Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу
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Джерело: УНН