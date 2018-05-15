Київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу
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26 травня на НСК «Олімпійський» «Реал» зустрінеться з «Ліверпулем»
Київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.
Вирішальний матч Ліги чемпіонів відбудеться в суботу 26 травня і пройде на НСК «Олімпійський».
За два дні до цього, 24 травня на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться «Ліон» і «Вольфсбург».
Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.