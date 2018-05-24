«Вольфсбург» – «Ліон»: що потрібно знати про фінал жіночої Ліги чемпіонів, який приймає Київ

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Фото УЄФА

До Вашої уваги кілька фактів про протистояння команд на стадіоні імені Валерія Лобановського

Уже сьогодні, у четвер, 24 травня, на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського визначиться переможець жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2017/18.

За великим рахунком, нікого не здивував той факт, що у вирішальному матчі зійдуться німецький «Вольфсбург» і французький «Ліон».

Після того, як турнір отримав свою теперішню назву, його вигравали виключно команди з Німеччини та Франції. Чотири рази це робив «Ліон» (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17), двічі «Вольфсбург» (2012/13, 2013/14) і ще по разу «Турбіне» (2009/10) і «Франкфурт» (2014/15).

Фінал

«Вольфсбург» (Німеччина) – «Ліон» (Франція)

24 травня. Київ. Стадіон «Динамо» ім. В. Лобановського. 19.00. Арбітр – Яна Адамкова (Чехія).

Український слід

У бригаді рефері, що працюватиме на фіналі, є й українка Катерина Монзуль, яка буде виконувати обов’язки четвертого арбітра.

А перед початком зустрічі глядачів, яких очікується повний стадіон (близько 16 500), розважатиме українська співачка Tayanna.

Київ стане восьмим містом, якому довірили проведення фіналу жіночої Ліги чемпіонів, а Україна – сьомою асоціацією УЄФА, якій випала така честь.

Рекордсменом є Лондон, де фінал відбувався двічі. Втім, на різних стадіонах. У сезоні-2010/11 поєдинок пройшов на домашній арені «Фулему» «Крейвен Коттедж», а у сезоні-2012/13 – на рідному стадіоні «Челсі» «Стемфорд Брідж». Ще по разу фінальні зустрічі жіночої Ліги чемпіонів проходили у Хетафе (Іспанія), Мюнхені та Берліні (Німеччина), Лісабоні (Португалія), Реджо-нель-Емілії (Італія) та Кардіффі (Вельс).

Шлях до вирішального матчу

І «Вольфсбург», і «Ліон» свій шлях до київської битви за трофей розпочали одразу з 1/16 фіналу. У цьому раунді «Вольфсбург» переміг мадридський «Атлетико» (3:0, 12:2), а «Ліон» – польський «Медик» (5:0, 9:0).

В 1/8 фіналу німкені обіграли італійську «Фіорентину» (4:0, 3:3), а француженки – казахстанський «БІІК-Казигурт» (7:0, 9:0).

У чвертьфіналі «Вольфсбург» прибрав зі свого шляху чеську «Славію» (5:0, 1:1), а «Ліон» – іспанську «Барселону» (2:1, 1:0).

Нарешті, за крок до фіналу німкені здолали англійський «Челсі» (3:1, 2:0), а француженки – «Манчестер Сіті» (0:0, 1:0).

Найкращі бомбардири

Найкращим бомбардиром жіночої Ліги чемпіонів-2017/18 наразі є нападник «Ліона» Ада Хегерберг, яка забила у турнірі 14 м’ячів. Друге місце у загальному реєстрі голеадорів нинішнього сезону посідає форвард «Вольфсбурга» Сара-Бьорк Гуннарсдоттір (сім м’ячів).

Фото УЄФА

Цікавий факт

Наразі «Ліон» має у своєму активі 34 забиті м’ячі (вісім матчів) у турнірі-2017/18, а «Вольфсбург» – 33 (вісім матчів). Утім, якщо німкені пропустили сім голів, то француженки – лише один.

Слова тренерів

Напередодні відбулася офіційна передматчева прес-конференція, у якій взяли участь тренери обох команд і капітани.

Головний тренер «Вольфсбурга» Штефан Лерх: «Обидві команди пройшли довгий шлях, виконали великий обсяг роботи, щоб опинитися у фіналі. Всі з нетерпінням чекають вирішального матчу, у якому обидві команди намагатимуться проявити себе з кращого боку та показати все, на що вони здатні . Якщо так і станеться, нас чекає відмінне видовище».

«У «Ліона» відмінні гравці та відмінна оборона, це дуже згуртована команда. Останнім часом ми провели на високому рівні матчі проти самих різних суперників – які грають як від оборони, так і переважно атакувальних. Потрібно буде постаратися взяти гру у свою руки. Якщо вийде організувати пресинг, у суперника виникнуть проблеми», - додав він.

Водночас, головний тренер «Ліона» Рейнальд Педрос зазначив наступне: «Ми всі відпрацьовували пенальті, навіть я! Але до цього ще треба дожити – нам грати 90 хвилин, потім додатковий час. Зробимо все, щоб не доводити справу до пенальті, але якщо їх не вдасться уникнути, ми докладемо всіх зусиль, щоб виграти серію 11-метрових».

«Потрібно зосередитися на своїх завданнях та амбіціях. Наша мета – виграти у цьому сезоні все. Ми вже завоювали чемпіонство, і цей трофей може стати для нас другим. Потрібно витримати тиск. Не треба починати грати ще до стартового свистка. У нас є зброя, щоб перемогти. У першу чергу, потрібно грати дисципліновано, інакше «Вольфсбург» нас покарає. Ми знаємо, що треба робити», - пояснив він.

За матеріалами офіційних сайтів ФФУ й УЄФА