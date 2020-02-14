Посадовці Київпастрансу підозрюються у розкраданнях мільйонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чотири фірми отримали від Київпастрансу понад 200 млн грн за товари та послуги

Прокуратура розслідує привласнення державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами комунального підприємства «Київпастранс», яке у 2017-2018 рр. придбало товари та послуги у фіктивних фірм ТОВ «Мегастрой Альянс», ТОВ «Буд-Екостандарт», ТОВ «Делонс», ТОВ «Торгова Компанія Техатон МАЗ». Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 3 лютого.

У 2018 році «Мегастрой Альянс» отримав від комунальників 57,46 млн грн. Зокрема, за ремонт станцій ліній швидкісного трамваю, автобусного парку №5 по вул. Туполєва,21.

«Буд-Екостандарт» отримав від КП «Київпастранс» 16,60 млн грн. Фірма ремонтувала автобусні парки.

У 2018 р. у «Делонс» комунальники замовляли ремонт і технічне обслуговування дорожньої інфраструктури станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая і закріплених за станціями територій. Ця фірма отримала 12,86 млн грн.

У 2017-2018 рр. «Київпастранс» замовив ТОВ «Торгова Компанія Техатон МАЗ» деталей і запчастин для автобусного парку та трамваїв на загальну суму 115,20 млн грн.

Загалом чотири фірми отримали 202,12 млн грн.

У матеріалах кримінальної справи також фігурує ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан». Для розслідування фінансових махінацій Нацполіції потрібен доступ до їх документів. Суд надав доступ.

ТОВ «Торгова Компанія Техатон МАЗ» було засноване в 2017 р. Олександром Хижковим. Цю фірму пов’язують з екс-директором КП «Київпастранс», екс-директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, депутатом Київради (фракція «Солідарність») Сергієм Майзелем. У 2017-2018 рр. директором «Техатон МАЗ» був Валерій Самойлов. Останній захищав Майзеля, коли активісти прийшли до екскерівника «Київпастрансу» з вимогами зробити більш відкритим облік витрат цього комунального підприємства.

«Техатон МАЗ» є фігурантом ще однієї кримінальної справи, порушеної слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Києві.

КП «Київпастранс» з серпня 2016 року очолює Дмитро Левченко. Майзель був його попередником із серпня 2014 року по квітень 2016 р.

Раніше повідомлялося, що фірма, пов’язана з родичем начальника Дирекції з будівництва комунального підприємства «Київпастранс» Юрія Курбаля, у 2018-2019 роках виграла тендерів на понад 323 мільйони гривень.

Джерело: Наші гроші