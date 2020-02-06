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    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)

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    <p>29-річна Олена Кравець&nbsp;представлятиме Київ на 9-му Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв&nbsp;</p> - Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)

    29-річна Олена Кравець представлятиме Київ на 9-му Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв 

    Фото: пресслужба мера Києва

    Двоє столичних водіїв вперше представлять Київ на європейському чемпіонаті в Румунії

    Двоє водіїв столичних трамваїв - Василь Галів та Олена Кравець - поїдуть вперше представляти Київ та Україну на Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв European Tramdriver Championship-2020, що відбудеться у травні в Румунії.

    Відео про роботу водіїв з серії «Люди твого Києва» мер столиці Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Вирішив інколи публікувати тут історії про людей нашого міста. Тих, хто працює в Києві, робить його комфортнішим і гарнішим, хто любить своє місто і киян. Сьогодні - відео й історія про водіїв трамваїв, які вперше представлятимуть Київ і Україну на 9-му Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв European Tramdriver Championship-2020... Там змагатимуться 25 команд з Європи!» - зазначив у дописі до відео Кличко.

    Так, за його словами, представлятимуть Київ та Україну на європейському чемпіонаті 27-річний Василь Галів та 29-річна Олена Кравець. 

    «Василь водить трамвай уже 5 років, Олена – 2. Вони віддано люблять свою роботу. І вкладають в неї і свої сили, і душу. Поки місто ще спить, наші герої о 4:30 приходять в трамвайне депо імені Шевченка (Борщагівка), беруть шляхові листи і талони. Оглядають трамваї, чи вони технічно справні. І о 5-й ранку виходять на свої маршрути – №1, 2 або 3 - аби всі пасажири встигли вчасно дістатися у своїх справах, - зазначив Кличко. - Професія, розповідають вони, така, що ти не маєш права на помилку. Бо відповідаєш за людські життя. Не маєш і права на спізнення ні на хвилину. Адже, як кажуть Олена і Василь, якщо відстанеш від розкладу руху хоч на хвилинку, – за тобою вишикується ще 2-3 вагони. І утвориться затор на лінії, як на автомобільній дорозі. У трамваї вони зустрічають світанки. А от Олена Кравець зустріла ще й свою долю - чоловіка. Він – теж водій Шевченківського депо. Зустрілися, коли їхали назустріч один одному. Обоє були за кермом своїх «велетнів».

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    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)
    Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)

    Всього у Києві працює 648 водіїв трамваїв: 380 жінок і 268 чоловіків віком від 21 до 67 років. За останніх кілька років місто придбало 63 нових трамваї. Планують продовжити закупівлі і цього року.

    «І нагадаю, перший електричний трамвай у Східній Європі запустили саме в Києві. Влітку цього року відзначатимемо 128 років від цієї події», - додав Кличко.

    Віталій Кличко Київ Європа водій Київпастранс
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