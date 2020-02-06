Кличко розповів історію про водіїв трамваїв (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29-річна Олена Кравець представлятиме Київ на 9-му Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв Фото: пресслужба мера Києва

Двоє столичних водіїв вперше представлять Київ на європейському чемпіонаті в Румунії

Двоє водіїв столичних трамваїв - Василь Галів та Олена Кравець - поїдуть вперше представляти Київ та Україну на Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв European Tramdriver Championship-2020, що відбудеться у травні в Румунії.

Відео про роботу водіїв з серії «Люди твого Києва» мер столиці Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Вирішив інколи публікувати тут історії про людей нашого міста. Тих, хто працює в Києві, робить його комфортнішим і гарнішим, хто любить своє місто і киян. Сьогодні - відео й історія про водіїв трамваїв, які вперше представлятимуть Київ і Україну на 9-му Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв European Tramdriver Championship-2020... Там змагатимуться 25 команд з Європи!» - зазначив у дописі до відео Кличко.

Так, за його словами, представлятимуть Київ та Україну на європейському чемпіонаті 27-річний Василь Галів та 29-річна Олена Кравець.

«Василь водить трамвай уже 5 років, Олена – 2. Вони віддано люблять свою роботу. І вкладають в неї і свої сили, і душу. Поки місто ще спить, наші герої о 4:30 приходять в трамвайне депо імені Шевченка (Борщагівка), беруть шляхові листи і талони. Оглядають трамваї, чи вони технічно справні. І о 5-й ранку виходять на свої маршрути – №1, 2 або 3 - аби всі пасажири встигли вчасно дістатися у своїх справах, - зазначив Кличко. - Професія, розповідають вони, така, що ти не маєш права на помилку. Бо відповідаєш за людські життя. Не маєш і права на спізнення ні на хвилину. Адже, як кажуть Олена і Василь, якщо відстанеш від розкладу руху хоч на хвилинку, – за тобою вишикується ще 2-3 вагони. І утвориться затор на лінії, як на автомобільній дорозі. У трамваї вони зустрічають світанки. А от Олена Кравець зустріла ще й свою долю - чоловіка. Він – теж водій Шевченківського депо. Зустрілися, коли їхали назустріч один одному. Обоє були за кермом своїх «велетнів».

Всього у Києві працює 648 водіїв трамваїв: 380 жінок і 268 чоловіків віком від 21 до 67 років. За останніх кілька років місто придбало 63 нових трамваї. Планують продовжити закупівлі і цього року.

«І нагадаю, перший електричний трамвай у Східній Європі запустили саме в Києві. Влітку цього року відзначатимемо 128 років від цієї події», - додав Кличко.