Лівому берегу Києва обіцяють цього року сучасні трамваї і кілометри нових колій



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Київпастранс планує цього року потужно розвиватиме лівобережну трамвайну мережу

Комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило 2020-й роком лівобережної трамвайної мережі. Про це повідомив генеральний директор підприємства Дмитро Левченко.

«Транспортна сфера – це той механізм, який над усе потребує стратегічно-важливих рішень. Оптимізація трамвайного руху Дніпровського та Дарницького районів – це потужна інвестиція у трамвайну інфраструктуру Києва», – сказав він.

Наразі у підприємстві розпочали розробку проєктної документації:

кілометри нових трамвайних колій, прокладених за технологією «оксамитового шляху» від вулиці Милославської до залізничного вокзалу «Дарниця» із відгалуженням до ст. м. «Лісова» (І ділянка);

модернізація ремонтної зони Дарницького трамвайного депо;

закупівля понад 20 сучасних модульних трамваїв.

Паралельно «Київпастранс» продовжує заміну трамвайних колій на вул. Алматинській із будівництвом сучасних підвищених платформ очікування.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів про реконструкцію станцій швидкісного трамвая і показав, як уже оновили станцію «Гната Юри».

Нагадаємо, у Києві планується будівництво нових тролейбусних, автобусних та трамвайних ліній, а також реконструкція старих. Деякі лінії з невеликим пасажиропотоком скоротять.