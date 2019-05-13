Посадовця Київського БТІ затримано на хабарі у $2 тис.



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Чиновник отримав від громадянина 2 тисячі доларів США Фото: Прокуратура Києва

Вирішуються питання щодо повідомлення про підозру чиновнику

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням поліції Києва викрито посадову особу комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на одержанні неправомірної вигоди від громадянина. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Так, 13 травня 2019 року посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання грошових коштів в розмірі 2 тис. доларів за вирішення питання про зняття арешту з майна громадянина та видачу відповідних документів.

На теперішній час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у квітні цього року правоохоронці затримали начальника відділу Ірпінського управління ГУ ДФС у Київській області під час отримання 15 000 гривень від підприємця.

Столичні правоохоронці затримали двох чиновників Київської міської державної адміністрації за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.