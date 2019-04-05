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    Поліція затримала на хабарі двох підлеглих Кличка (фото)

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    Затримано головного спеціаліста с<span>ектору з питань забезпечення засобами ре</span><span class="text_exposed_show">абілітації Департаменту соціальної політики КМДА</span> - Поліція затримала на хабарі двох підлеглих Кличка (фото)
    Затримано головного спеціаліста сектору з питань забезпечення засобами реабілітації Департаменту соціальної політики КМДА
    Фото: Прокуратура Києва

    Працівники одного із структурних підрозділів КМДА вимагали та одержали 500 доларів від особи із інвалідністю

    Столичні правоохоронці затримали двох чиновників Київської міської державної адміністрації за підозро в отриманні неправомірної вигоди.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, працівники одного із структурних підрозділів КМДА вимагали та одержали 500 доларів США від особи із інвалідністю за сприяння у позачерговому отриманні спеціального автомобіля.

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    «Потерпілий вже тривалий час очікував на отримання відповідного засобу реабілітації – спеціально обладнаного автомобіля для осіб із обмеженими фізичними можливостями. Коли він звернувся до чиновника із питанням щодо термінів одержання авто, той повідомив, що за винагороду може пришвидшити цей процес. За свої послуги зловмисник хотів отримати 500 доларів США. Киянин погодився на такі умови та віддав спочатку 200 доларів авансом, а решту грошей мав передати після позитивного вирішення питання. Однак службовець змушений був долучити до злочинної схеми ще й працівницю підрозділу, оскільки його перевели на іншу посаду, не пов’язану із попередньою діяльністю. Тож залишок домовленої винагороди – 300 доларів – отримала спільниця зловмисника», - розповіли в поліції.

    Під час передачі коштів правопорушників викрили детективи столичного главку поліції спільно із працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Києва. У зловмисників виявили та вилучили речові докази: грошові кошти у сумі 300 доларів США.

    У свою чергу прокуратура Києва повідомляє: «Установлено, що екс-завідувач сектору з питань забезпечення засобами реабілітації Департаменту соціальної політики КМДА та головний спеціаліст цього ж сектору налагодили злочинний механізм вимагання у громадян, що мають групу інвалідності, неправомірної вигоди за отримання останніми дозволів на забезпечення легковими автомобілями на пільгових умовах. Зловмисників затримали «на гарячому» під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США. Загальна ж сума одержаної неправомірної вигоди склала 1000 дол. США».

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    Поліція затримала на хабарі двох підлеглих Кличка (фото)
    Поліція затримала на хабарі двох підлеглих Кличка (фото)
    Поліція затримала на хабарі двох підлеглих Кличка (фото)
    Поліція затримала на хабарі двох підлеглих Кличка (фото)

    Відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України їх затримано. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

    Посадовцям загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Також у взаємодії з управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА заплановано проведення ряду заходів, спрямованих на розслідування аналогічних правопорушень у сфері видачі дозволів на придбання автомобілів на пільгових умовах з боку керівництва зазначеного Департаменту.

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