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    Митник аеропорту «Бориспіль» підозрюється у хабарі в $3,4 тис. (фото)

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    Підозрюваного затримали&nbsp;після одержання чергової частини грошової винагороди - Митник аеропорту «Бориспіль» підозрюється у хабарі в $3,4 тис. (фото)
    Підозрюваного затримали після одержання чергової частини грошової винагороди
    Фото: Київська обласна прокуратура

    Під слідством інспектор митного посту та менеджер з логістики

    Державному інспектору митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби та менеджеру з логістики одного з товариств з обмеженою відповідальності повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    За даними слідства, інспектор разом із менеджером вимагали від громадянки, яка займається ввезенням товарів через митний кордон України, грошові кошти за нестворення штучних перешкод при розмитненні вантажу. Свої послуги вони оцінили у $3,4 тис.

    Вказаних осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України безпосередньо після одержання чергової частини грошової винагороди.

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    Митник аеропорту «Бориспіль» підозрюється у хабарі в $3,4 тис. (фото)
    Митник аеропорту «Бориспіль» підозрюється у хабарі в $3,4 тис. (фото)
    Митник аеропорту «Бориспіль» підозрюється у хабарі в $3,4 тис. (фото)

    Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ в Києві та Київській області, оперативний супровід - Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

    Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про припинення корупційної схеми, яку організували посадовці митного посту в аеропорту «Бориспіль». За даними правоохоронців, посадовці митної служби систематично вимагали й отримували від підприємців неправомірну вигоду.

    Розмір хабарів залежав від кількості товарів та їх вартості.

    Правоохоронці затримали одного із митників «на гарячому» під час отримання чергового траншу хабара. Загалом від підприємця вимагали $4,5 тис.

    Теги: митниця прокуратура СБУ кримінал Аеропорт Бориспіль хабар Київщина
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    Митник аеропорту «Бориспіль» підозрюється у хабарі в $3,4 тис. (фото)