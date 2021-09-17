Хто в Україні найчастіше бере хабарі: список

У 2021 році найбільше фактів дачі «на лапу» було у Києві – дані ДБР

З початку року Держбюро розслідувань задокументувало хабарів на понад 20 млн гривень по всій Україні. «Лідерами» з кількості хабарів виявилися поліцейські. Найбільше фактів дачі хабарів було у Києві. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Так, з початку 2021 року повідомлення про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень оголосили 482 людям, із них за статтею «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди» (ст. 368 ККУ) щодо 282 людей, із яких:

Один чиновник категорії «А»;

108 поліцейських;

Вісім прокурорів;

Один працівник СБУ;

20 податківців;

19 митників;

27 прикордонників;

11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;

10 працівників Державної лісової охорони;

Три працівники Держрибагентства;

Два працівники міграційної служби;

Чотири працівники ДСНС;

Два працівники Національної гвардії;

15 військовослужбовців;

51 інших.

З початку року до суду направлено обвинувальні акти щодо 429 осіб, із них 232 звинувачуються за статтею про одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).

Всього ДБР за вісім місяців 2021 року викрило отримання хабарів на загальну суму 20,8 млн гривень. Зокрема, у:

Києві – 8,8 млн гривень, Харківській області – 1,8 млн гривень, Київської області – 1,7 млн гривень, Одеській області – 1,4 млн гривень, Тернопільській області – 1,1 млн гривень.

При цьому загальний розмір збитків державі, виявлених в результаті розслідувань працівниками ДБР, становить 167 млн гривень. Також було заарештовано майна на суму 365 млн гривень.

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