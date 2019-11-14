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    Посадовець сільради під Києвом «прокатав» журналіста на капоті свого авто

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    Чиновник&nbsp;відмовився відповідати на запитання журналістів,&nbsp; натомість сів за кермо свого автомобіля і рушив - Посадовець сільради під Києвом «прокатав» журналіста на капоті свого авто
    Чиновник відмовився відповідати на запитання журналістів,  натомість сів за кермо свого автомобіля і рушив
    Фото: Нацполіція

    Поліція встановлює всі деталі інциденту

    Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

    Конфлікт стався у селі Дударків Бориспільського району між журналістами та посадовцем місцевої сільської ради.

    Чоловік відмовився відповідати на запитання представників ЗМІ. Натомість сів за кермо свого автомобіля і рушив, незважаючи на те, що рух йому перегородили журналісти. Одного з них посадовець «провіз» на капоті кілька десятків метрів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

    Також відносно посадовця складено адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.  

    Поліція встановлює усі деталі кримінального правопорушення, з’ясовує роль кожного учасника інциденту.

    Національна поліція України ЗМІ кримінал Київщина чиновник журналіст
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