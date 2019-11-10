Ледь не відірвали вухо. Одіозний журналіст у прямому ефірі отримав на горіхи за «ультрарадикалів»



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Ветеран АТО у прямому етері потягав за вуха проросійського журналіста Коцабу

Журналіст заявив, що Зеленський повинен більш жорстко розібратися з противниками розведення сил і засобів на Донбасі

Боєць 8-го батальйону «Аратта» Української добровольчої Армії Тарас Елейко потягав за вуха прокремлівського журналіста Руслана Коцабу просто у прямому в ефірі ток-шоу «Говорить великий Львів».

Випуск програми доступний на YouTube.

Журналіст заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен більш жорстко розібратися з противниками розведення сил і засобів на Донбасі. Коцаба також зазначив, що українському лідерові слід швидше домогтися проведення зустрічі «нормандської четвірки».

«Влада так прагнула «нормандського формату», що зараз, коли він так близько, треба, щоб Зеленський дав раду «ультрарадикалам», які хочуть зірвати перемовини на найвищому рівні. Якщо ні – він тоді не президент країни», - заявив він.

На питання про те, кого він має на увазі, заявив: «Ультрарадикали» – це так звана партія війни. Це люди, які звикли до війни і заробляють на ній».

Саме на ці слова бурхливо і відреагував Елейко.

«Ти – брехун і маніпулятор. Ти на ФСБшних грошах живеш. Пропа…дон», - заявив військовий і потягав журналіста Коцабу за вуха.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала Коцабу 7 лютого 2015 року. Його підозрювали у шпигунстві й державній зраді. Коцаба публікував відеоролики на YouTube, у яких закликав ухилятися від мобілізації. Amnesty International наполягала на його звільненні, оскільки, на думку правозахисників, його арешт порушує основоположне право людини на вираження думки.

12 травня 2016 року Івано-Франківський міський суд визнав Коцабу винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України і засудив до трьох років і шести місяців в'язниці. Під час винесення вироку суд врахував пом'якшувальні обставини – перша судимість Коцаби і двоє малолітніх дітей. Обвинувачення просило дати йому 13 років ув'язнення з конфіскацією майна.

17 липня 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України подаватиме касаційну скаргу у справі Коцаби.

14 липня 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області виправдав журналіста в перешкоджанні діяльності ЗСУ. Улітку 2017 року Вищий спеціалізований суд із цивільних та кримінальних справ скасував виправдувальний вирок Коцабі, винесений улітку 2016 року.

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