Журналісти за неправдиву інформацію нестимуть відповідальність - Бородянський



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«Останнім часом у мене відбувається чимало дискусій щодо свободи слова і грані між її захистом та маніпуляціями», - заявив міністр Бородянський

За словами міністра, у законодавство планують ввести поняття «маніпулювання суспільною думкою» та його критеріїв

В Україні планують запровадити відповідальність журналістів за розповсюдження неправдивої або маніпулятивної інформації.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на парламентських слуханнях про безпеку журналістів 6 листопада.

За його словами, у законодавство планують ввести поняття «маніпулювання суспільною думкою» та його критеріїв.

Бородянський наголосив, що за здійснення маніпулювання суспільною свідомістю та замовлення такого маніпулювання можуть запровадити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

«Останнім часом у мене відбувається чимало дискусій щодо свободи слова і грані між її захистом та маніпуляціями. Так, ми розуміємо і знаємо, що ця грань дуже тонка, і я розумію, що надважливе завдання держави – вибудувати цей баланс між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова. Саме тому захист журналістів та відповідальність за спотворення громадської думки - це нерозривні частини», - сказав міністр.

Водночас він наголосив, що, насамперед, завдання влади - забезпечити захист журналістів та гарантувати умови, за яких вони можуть чесно та професійно виконувати свою роботу.

Бородянський також вважає, що має бути посилена відповідальність за оприлюднення даних журналістів. Відповідні зміни, за його словами, планують внести до законодавства.

Як відомо, 6 листопада у Верховній Раді розпочалися парламентські слухання «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова, до якої увійшли 15 осіб.

Джерело: Громадське