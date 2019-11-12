ЗМІ знайшли у родини нардепа Дубінського 24 квартири та 17 автомобілів



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За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — «Мерседеси»

Депутат пояснив свої статки «талантом» телеведучого, вартість майна його родини — близько 2,5 мільйона доларів

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський та його родина володіють 24 квартирами та 17 автомобілями.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Зазначається, що ЦВК вимагала від Дубінського подати декларацію у 2019 році, але той відмовився, бо НАЗК цього не вимагає, тому декларацію він подасть лише навесні 2020.

ЗМІ пише, що постійно депутат їздить на машині «Тойота Ленд Крузер», яка записана на мати Аллу Березовську.

За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — «Мерседеси». Крім того, у власності матері депутата за цей період з’явилося сім машин, зокрема декілька «Мерседесів» та «Мазератті».

«Мама любить швидкість», — прокоментував придбання «Мазератті» сам Дубінський.

У селищі Хотів на Київщині Дубінський має шість земельних ділянок, будинок у Солом’янському районі Києва, квартиру в елітному ЖК «Французький квартал» та квартиру на Теремках. Також депутат купив дві квартири у будинку, прилеглому до п’ятизіркового Fairmont Grand готелю. Купив ці квартири Дубінський за 100 тисяч доларів у 2014 році, хоча у 2016-му їх оціночна вартість сягала 500 тисяч.

Ще сім квартир має дружина депутата Леся Цибко, більшість з них розташовані поруч з житлом чоловіка, йдеться у розслідуванні.

Крім цього, мати Дубінського за чотири роки скупила у столиці та області 19 об’єктів нерухомості на загальну суму близько 1 мільйон доларів. Значна частина нерухомості з’явилася у неї безпосередньо перед парламентськими виборами: у лютому 2019-го квартира на Печерську, у липні — два нежитлові приміщення та квартира на 100 кв. м на Подолі, а згодом ще дві, одна з яких п’ятикімнатна.

Як дізналися журналісти, до 2016 року офіційним джерелом доходу матері Дубінського була пенсія.

Загалом Дубінський, його мати та дружина мають 24 квартири площею близько 2 тисяч квадратів, 70 соток землі, два будинки та 17 автомобілів. Вартість усього цього — близько 2,5 мільйона доларів, приблизно половина статків записана на мати.

Депутат пояснив свої статки «талантом» телеведучого, хоча раніше в одному з інтерв’ю він казав, що отримував на каналі «1+1» близько 72 тисяч гривень зарплатні. Щодо походження статків мами Дубінський порадив звернутися до неї.

Як відомо, раніше народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський запропонував перейменувати партію в «Слугу МВФ».

У відповідь голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував Дубінському продати свої авто і дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду.