В Україні від початку року потонуло понад 60 людей



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В ДСНС нагадали, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки

Від початку року українські рятувальники зафіксували понад 60 випадків загибелі громадян на водних об’єктах. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«З початку 2020 року рятувальники зафіксували вже більше 60 випадків загибелі громадян на водних об’єктах країни. На сьогодні серед тих, чиї життя забрали зимові водойми, переважна більшість рибалок, які переоцінили власні сили і проміняли свою безпеку на кілька рибин. Також серед жертв є і 4 дітей. Тож, з метою попередження нещасних випадків, рятувальники продовжують патрулювати замерзлі річки та озера, під час яких закликають українців не виходити на тонку і ненадійну кригу», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у ДСНС повідомили, що провели профілактичні бесіди з мешканцями у Дніпропетровській, Полтавській, Івано-Франківській та Кіровоградській області.

«Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду, а при плюсовій температурі повітря взагалі на лід виходити не можна», — написали рятувальники, та ще раз закликали українців не виходити на ненадійну кригу і застерегти від цього своїх дітей.