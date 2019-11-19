Пожежа у будинку на Теремках: вогонь з коридора перекинувся на двері квартир
Рятувальники під час ліквідації пожежі евакуювали п'ять осіб
У вівторок, 19 листопада, сталася пожежа на четвертому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Смолича, 6В (місцевість Теремки) у Голосіївському районі Києва. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 101 о 06:19.
По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в загальному коридорі 4-го поверху з розповсюдженням вогню на вхідні двері двох сусідніх квартир. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
У ході розвідки з даного поверху на свіже повітря було виведено 5 осіб. «Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось вчасно попередити поширення вогню на житлові квартири», - зазначили у ДСНС.
О 06:50 пожежу було локалізовано, а вже о 06:59 - ліквідовано.
На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної техніки та 18 осіб особового складу Головного управління.
Постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється.