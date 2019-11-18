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    Новини

    За добу у Києві згоріли чотири автомобілі

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    За добу у Києві згоріли чотири автомобілі

    Пожежі сталися в чотирьох районах Києва

    Протягом останньої доби столичні вогнеборці ліквідували пожежі в чотирьох автомобілях.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, 17 листопада о 01:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на вул. Лятошинського, 18-А, що в Голосіївському районі.

    «На місце події негайно були відправлені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у дворі 16-поверхового житлового будинку в автомобілі Toyota Auris виникла пожежа. О 02:16 бійці ліквідували пожежу», - повідомили у ДСНС.

    Наступний подібний виклик надійшов о 03:08 про пожежу на вул. Шолом Алейхема, 8 в Деснянському районі. На узбіччі проїжджої частини дороги в припаркованому автомобілі Peugeot 206 сталося займання. О 03:31 вогнеборці ліквідували пожежу.

    Наступний аналогічний виклик надійшов вже о 04:05 про пожежу на вул. Тимошенка, 3-В в Оболонському районі. Прибувши на місце виклику вогнеборці встановили що, у дворі 9-поверхового житлового будинку в автомобілі Lexus LX-470 виникла пожежа. О 04:37 пожежа була ліквідована.

    Останній виклик надійшов вже об 11:55 про пожежу на проспекті Гонгадзе, 18-З в Подільському районі. Цього разу пожежа виникла у припаркованому на узбіччі проїжджої частини дороги автомобілі Skoda Octavia. О 12:06 вогнеборці ліквідували пожежу.

    В усіх випадках загиблих та травмованих немає.

    Причини виникнення пожеж наразі з'ясовуються.

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