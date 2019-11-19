Пожежа у військовій частині на Львівщині: один офіцер загинув, інший дістав серйозні опіки



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У селі Старичі Яворівського району на Львівщині вранці 19 листопада сталася пожежа у військовій частині





Військові разом з поліцією з'ясовують причини та обставини пожежі

У військовій частині у селищі Старичі на Львівщині сталася пожежа, внаслідок якої один офіцер загинув, у ще одного опіки. Про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

«Сьогодні, 19 листопада 2019 року, близько 5:00 ранку в одній з військових частин, що дислокуються у селищі Старичі, Яворівського району Львівської області, сталася пожежа. Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один дістав травми і з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ. Пожежа локалізована», - повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Причини та обставини події, як вказано, з'ясовують представники Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України.

Речник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, якій підпорядковується Яворівський полігон, Антон Миронович у коментарі zaxid.net зазначив, що займання виникло не в казармах. Можливою попередньою причиною виникнення пожежі є коротке замикання. Людей у приміщенні практично не було, крім тих офіцерів, хто несли службу, тому евакуація не проводилась.

Загиблий офіцер 1975 року народження.

Також нагадаємо, 15 листопада у Балаклії місцеві почули вибухи. У Збройних сил України заявили, що ситуація планова – військовослужбовці проводили утилізацію залишків боєприпасів, які не можна транспортувати.

У той же день стало відомо, що внаслідок вибуху на складі боєприпасів двоє військовослужбовців загинули, ще п’ятеро постраждали.

17 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що у лікарні помер один з військовослужбовців, котрі постраждали внаслідок вибуху на складі боєприпасів Міністерства оборони в Балаклії Харківської області.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що ймовірною причиною вибухів боєприпасів у Балаклії є загоряння твердопаливного двигуна до ракети.