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    Новини

    Пожежа на Київщині забрала життя пенсіонера

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    Пожежа на Київщині забрала життя пенсіонера

    Рятувальники майже дві години боролися з вогнем у будинку

    У понеділок, 18 листопада, вранці сталася пожежу у приватному житловому будинку в с. Полковниче Ставищенського району Київщини. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби о 07:10.

    На виклик негайно був направлений черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та ПСО с. Полковниче.

    Пожежу було локалізовано о 07:42 та повністю ліквідовано о 09:01. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника будинку 1941 року народження.

    Рятувальниками було проведено розборку конструкцій будинку. 

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у суботу, 16 листопада, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Бородянка. Внаслідок пожежі загинув господар будинку 1959 року народження.

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