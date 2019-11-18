Пожежа на Київщині забрала життя пенсіонера
Рятувальники майже дві години боролися з вогнем у будинку
У понеділок, 18 листопада, вранці сталася пожежу у приватному житловому будинку в с. Полковниче Ставищенського району Київщини. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби о 07:10.
На виклик негайно був направлений черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та ПСО с. Полковниче.
Пожежу було локалізовано о 07:42 та повністю ліквідовано о 09:01. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника будинку 1941 року народження.
Рятувальниками було проведено розборку конструкцій будинку.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Як повідомлялося, у суботу, 16 листопада, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Бородянка. Внаслідок пожежі загинув господар будинку 1959 року народження.