Пожежа на Київщині забрала життя пенсіонера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники майже дві години боролися з вогнем у будинку

У понеділок, 18 листопада, вранці сталася пожежу у приватному житловому будинку в с. Полковниче Ставищенського району Київщини. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби о 07:10.

На виклик негайно був направлений черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та ПСО с. Полковниче.

Пожежу було локалізовано о 07:42 та повністю ліквідовано о 09:01. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника будинку 1941 року народження.

Рятувальниками було проведено розборку конструкцій будинку.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, у суботу, 16 листопада, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Бородянка. Внаслідок пожежі загинув господар будинку 1959 року народження.