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    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)

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    <p>На кухні сталося загоряння холодильника</p> - Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)

    На кухні сталося загоряння холодильника

    Фото: ДСНС

    Чоловіка від загибелі під час пожежі врятувала сусідка

    Сьогодні, 28 січня, сталася пожежа у 5-поверхового житлового будинку на вул. Володимира Винниченка, 20 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:12, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі будинку. На кухні сталося загоряння холодильника.

    За попередніми даними, сусідка відчула запах диму та викликала вогнеборців. Після чого жінка розбудила мешканця квартири, де сталася пожежа. Чоловік вирішив поспати перед святкуванням свого дня народження. На момент прибуття бійців чоловік перебував на вулиці, життю та здоров’ю загрози не було.

    Об 11:35 пожежу було локалізовано, а об 11:39 ліквідовано.

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    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)
    Пожежа в центрі Києва: у чоловіка в день народження згоріла квартира (фото)

    На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок чоловік квартира
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