Підпал автомобіля під Києвом: поліція відкрила провадження

Проводиться експертиза щодо встановлення причин займання авто

За фактом загоряння автомобіля в селищі Коцюбинське, що сталося в ніч на 27 січня, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Слідчі Бучанського районного управління поліції внесли відомості про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до десяти років.

Під час проведення першочергових слідчих дій відібрані зразки для проведення експертного дослідження щодо встановлення причин займання авто.

Слідство триває.

Нагадаємо, невідомі підпалили автомобіль колишньої очільниці селищної ради смт Коцюбинське Ольги Матюшиної.

Рятувальники розповіли, що вогнем було охоплено легковий автомобіль Opel Insignia. Внаслідок пожежі автівку знищено. Пожежу було локалізовано о 02:40 та повністю ліквідовано о 02:44.

До гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу.

На місці пожежі працювали співробітники Головного управління поліції Київщини та криміналістична лабораторія, група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій.