Пожежа в Гідропарку: горів готель у яхт-клубі (фото)



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На місці події було задіяно 5 одиниць рятувальної техніки Фото: ДСНС

Відвідувачі покинули будівлю до прибуття рятувальників

У четвер, 29 жовтня, о 21:10 сталася пожежа у готелі на проспекті Броварському, 18-К у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Вогнеборці встановили, що у одному з номерів на другому поверсі 3-поверхової будівлі виникла пожежа на площі 5 кв. м. Першими запах диму почули відвідувачі та власник готелю, які відразу ж зателефонували в Службу порятунку 101, та знайшовши причину, намагались самостійно ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасників. Ще до прибуття перших рятувальних підрозділів всі мешканці самостійно покинули будівлю.

О 21:30 пожежу було локалізовано, та о 21:37 ліквідовано.

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причину займання встановить слідство.

Зазначимо, що за адресою просп.. Броварський, 18-К знаходиться готельно-ресторанний комплекс «Фрегат».