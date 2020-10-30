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    Пожежа в Гідропарку: горів готель у яхт-клубі (фото)

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    На місці події було задіяно 5 одиниць рятувальної техніки - Пожежа в Гідропарку: горів готель у яхт-клубі (фото)
    На місці події було задіяно 5 одиниць рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Відвідувачі покинули будівлю до прибуття рятувальників

    У четвер, 29 жовтня, о 21:10 сталася пожежа у готелі на проспекті Броварському, 18-К у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Вогнеборці встановили, що у одному з номерів на другому поверсі 3-поверхової будівлі виникла пожежа на площі 5 кв. м. Першими запах диму почули відвідувачі та власник готелю, які відразу ж зателефонували в Службу порятунку 101, та знайшовши причину, намагались самостійно ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасників. Ще до прибуття перших рятувальних підрозділів всі мешканці самостійно покинули будівлю.

    О 21:30 пожежу було локалізовано, та о 21:37 ліквідовано.

    На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловік особового складу.

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    Пожежа в Гідропарку: горів готель у яхт-клубі (фото)
    Пожежа в Гідропарку: горів готель у яхт-клубі (фото)
    Пожежа в Гідропарку: горів готель у яхт-клубі (фото)
    Пожежа в Гідропарку: горів готель у яхт-клубі (фото)

    Жертв та постраждалих немає.

    Причину займання встановить слідство.

    Зазначимо, що за адресою просп.. Броварський, 18-К знаходиться готельно-ресторанний комплекс «Фрегат».

    пожежа Київ ДСНС Гідропарк рятувальники готель
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