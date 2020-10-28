У Празі згоріла церква, привезена з України



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Церква св. Михаїла - дерев’яна православна церква, побудована в другій половині 17 століття в Україні

Церкву було включено до маршруту екскурсій «Українська Прага»

Сьогодні, 28 жовтня, у столиці Чехії Празі вогонь знищив православну дерев'яну церкву, яка була привезена з України.

Про це повідомляє видання Novinky.

Агентство зазначає, що під час пожежі ніхто не постраждав, але сама церква фактично зруйнована.

Вогонь швидко охопив нижню частину дерев’яної конструкції церкви. Пожежу ліквідували шість пожежних нарядів.

У повідомленні йдеться, що всередині будівлі знайшли кілька балонів з пропан-бутаном під тиском. Зараз на місці працюють слідчі для з'ясування причин пожежі.

«Я в шоці від звістки про пожежу в церкві св. Михаїла», - заявив посол України в Чехії Євген Перебійніс. Він назвав церкву «одним із мостів» між Україною та Чехією.

Дипломат закликав поліцію ретельно розслідувати цей інцидент.

«Ми вважаємо реставрацію цього унікального пам'ятника справою честі для всіх нас», - заявив Перебійніс. За його словами, служби охорони культурних пам'яток Праги оцінять можливість відновлення церкви після з'ясування обсягів пошкодження. Церква перебуває у власності міста Прага. Її включено до маршруту екскурсій «Українська Прага».

Керівник українського посольства зазначив, що дипломати вестимуть переговори з міською владою про відновлення. Розглядається також можливість звернення до Закарпатської області, щоб знайшли майстрів, які володіють відповідними навичками і технікою відновлення.

Церква св. Михаїла - дерев’яна православна церква, побудована в другій половині 17 століття в Україні, в селі Великі Лучки поблизу Мукачева. У 1929 році вона була демонтована та перевезена до Кінських садів у Празі, де стала частиною колекцій Етнографічного музею.

Церква побудована у так званому Бойківському будівельному стилі з елементами народного бароко. Її довжина - близько 14 метрів, а ширина - 8 метрів. Вежа була близько 17 метрів. Фахверкові частини церкви були покриті ґонтовим дахом. Із 2008 року церква була передана у користування православною спільнотою Чехії та Словаччини.