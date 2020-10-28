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    На Одещині під час пожежі загинули двоє дітей

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    Пожежа сталася&nbsp;в Роздільнянському районі в селі Новокрасне на вулиці Набережна - На Одещині під час пожежі загинули двоє дітей
    Пожежа сталася в Роздільнянському районі в селі Новокрасне на вулиці Набережна

    Одній дитині було два роки, а другій - вісім місяців

    На Одещині під час пожежі загинули двоє дітей – одній з них було два роки, а другій – вісім місяців. Про це повідомляє пресслужбу ДСНС України.

    «28 жовтня о 9:57 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в Роздільнянському районі в селі Новокрасне на вулиці Набережна сталось загоряння одноповерхового житлового будинку», – йдеться у повідомленні.

    Рятувальники встановили, що сталось загоряння кімнати житлового будинку на площі 30 кв. м.

    «Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили двох дітей, без ознак життя. Пожежа локалізована о 10:33, ліквідована о 11:07», – інформують у ДСНС.

    До ліквідації пожежі залучено 4 рятувальники та 1 одиниця основної пожежної техніки. Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 28 жовтня у Києві сталася пожежа на даху багатоповерхівки (фото).

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