Оперативники затримали чоловіка, який підпалив офіс у центрі Києва



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Чоловік приніс в офіс приватного виконавця пластикову ємкість із легкозаймистою рідиною

У вересні поточного року невідомий підпалив офісне приміщення приватного виконавця на вулиці Грушевського в центрі Києва. Працівники офісу загасили загорання підручними засобами. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели на місці події першочергові слідчі дії, поспілкувались зі свідками та очевидцями, а також переглянули відео з камер спостереження. Як з’ясувалося, зловмисник заздалегідь підготував пластикову ємкість із легкозаймистою рідиною.

«Чоловік увірвався в офісне приміщення та став погрожувати підпалом, а після дістав з сумки ємність з рідиною, розлив її в кабінеті приватного виконавця, підпалив запальничкою і втік», - розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали особу правопорушника. Ним виявився житель Київської області 1976 року народження. Відомо, що раніше у його дружини за борги забрали автомобіль і в такий спосіб чоловік вимагав повернути майно.

«Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. За скоєне зловмиснику загрожує від трьох до десяти років ув'язнення», - повідомив Дуброва.