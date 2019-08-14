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    На Київщині горіли сміттєзвалища (фото)

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    Ліквідації пожежі&nbsp;на полігоні твердих побутових відходів у селі Трипілля - На Київщині горіли сміттєзвалища (фото)
    Ліквідації пожежі на полігоні твердих побутових відходів у селі Трипілля
    Фото: ДСНС

    Минулої доби на Київщині горіли три сміттєвих полігони

    13 серпня о 12:50 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів, що у селі Трипілля.

    На місце виклику було направлено черговий караул 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить сміття на площі 2 га. Через велику площу загорання було прийнято рішення про залучення додаткових сил. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 15:55 та повністю ліквідовано о 20:54.

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    На місці події працювали чотири одиниці техніки та 21 чоловік особового складу. В результаті загорання знищено сміття на території 2 га.

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    На Київщині горіли сміттєзвалища (фото)
    На Київщині горіли сміттєзвалища (фото)

    Також 13 серпня о 21:55 до оперативно-диспетчерської служби  25-ї Державної пожежно-рятувальної частини Баришівського району надійшло повідомлення про загорання несанкційного сміттєзвалища у с. Садове.

    Рятувальниками було локалізовано пожежу о 22:40 та повністю ліквідовано о 22:50. Загальна площа горіння 200 кв. м. На пожежі працювала 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

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    Цієї ж доби о 22:02 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання сміття на відкритій території у м. Ірпінь.

    До місця виклику було терміново направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. Пожежу було локалізовано о 22:13 та повністю ліквідовано о 22:15.

    Причини виникнення пожеж наразі встановлюються.

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