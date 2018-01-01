Пожежу в центрі Києва локалізували: постраждалих немає

Площа пожежі становила близько 800 квадратних метрів

У центрі Києва ввечері 20 січня сталася масштабна пожежа у відселеному 5-поверховому житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького. Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь виник о 19:42, о 22:03 пожежу було локалізовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причини пожежі



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Площа пожежі становила близько 800 квадратних метрів

У центрі Києва ввечері 20 січня сталася масштабна пожежа у відселеному 5-поверховому житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь виник о 19:42, о 22:03 пожежу було локалізовано.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Причини пожежі з’ясовують.

За даними рятувальників, вогнем був охоплений 5-й поверх і дах будівлі за адресою вул. Б.Хмельницького, 12. Площа пожежі становила близько 800 квадратних метрів.

До гасіння вогню було залучено 22 одиниці техніки та 84 чоловіки особового складу, повідомляє ДСНС.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва за адресою вулиця Хмельницького, 12, горить будинок.

Нагадаємо, сьогодні на території Одеського механічного заводу, який вже давно не працює, спалахнула пожежа.