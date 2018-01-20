У центрі Києва горить будинок (відео)

На місці пожежі працюють пожежники

У центрі Києва за адресою вулиця Хмельницького, 12, горить будинок. Про це повідомила «Громадському радіо» речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага. «Горить п’ятий, шостий поверх з розповсюдженням на дах будинку. Це відселений будинок. Існує загроза розповсюдження вогню на прилеглі будинки», — розповіла