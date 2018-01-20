У центрі Києва горить будинок (відео)
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Фото @manoilov_tweets
Пожежа у центрі Києва
На місці пожежі працюють пожежники
У центрі Києва за адресою вулиця Хмельницького, 12, горить будинок. Про це повідомила «Громадському радіо» речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.
«Горить п’ятий, шостий поверх з розповсюдженням на дах будинку. Це відселений будинок. Існує загроза розповсюдження вогню на прилеглі будинки», — розповіла Водолага.
На місці події працюють пожежники.
Никогда ничего подобного не видел... пожар очень, очень серьёзный, уже долго никак не могут затушить. pic.twitter.com/sB3m7ampzR— Kirill Manoilov (@manoilov_tweets) January 20, 2018
Як пише паблік dtp.kiev.ua, вогонь вже розповсюдився на площі у 600 кв. м.
Нагадаємо, сьогодні на території Одеського механічного заводу, який вже давно не працює, спалахнула пожежа.