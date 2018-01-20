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    У центрі Києва горить будинок (відео)

    На місці пожежі працюють пожежники
    У центрі Києва за адресою вулиця Хмельницького, 12, горить будинок. Про це повідомила «Громадському радіо» речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага. «Горить п’ятий, шостий поверх з розповсюдженням на дах будинку. Це відселений будинок. Існує загроза розповсюдження вогню на прилеглі будинки», — розповіла
    • Сьогодні, 20:46
    • Розсилка
    Пожежа у центрі Києва
    Фото @manoilov_tweets
    Пожежа у центрі Києва

    На місці пожежі працюють пожежники

    У центрі Києва за адресою вулиця Хмельницького, 12, горить будинок. Про це повідомила «Громадському радіо» речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.

    «Горить п’ятий, шостий поверх з розповсюдженням на дах будинку. Це відселений будинок. Існує загроза розповсюдження вогню на прилеглі будинки», — розповіла Водолага.

    На місці події працюють пожежники.

    Як пише паблік dtp.kiev.ua, вогонь вже розповсюдився на площі у 600 кв. м.

    Нагадаємо, сьогодні на території Одеського механічного заводу, який вже давно не працює, спалахнула пожежа.

    пожежа Київ ДСНС
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