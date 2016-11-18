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    У Одесі горить непрацюючий завод

    Замість заводу хочуть побудувати житловий комплекс - ЗМІ
    На території Одеського механічного заводу, який вже давно не працює, спалахнула пожежа. На місці працюють кілька пожежних підрозділів, повідомляє видання «Думская». Нагадаємо, в кінці грудня на підприємстві була помічена будівельна техніка, що розбирала його корпуси. За неперевіреними даними, там хочуть звести новий житловий комплекс
    • Сьогодні, 17:18
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    Замість заводу хочуть побудувати житловий комплекс - ЗМІ

    На території Одеського механічного заводу, який вже давно не працює, спалахнула пожежа.

    На місці працюють кілька пожежних підрозділів, повідомляє видання «Думская».

    Нагадаємо, в кінці грудня на підприємстві була помічена будівельна техніка, що розбирала його корпуси.

    За неперевіреними даними, там хочуть звести новий житловий комплекс з декількох 16-поверхових будівель.

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    У Одесі горить непрацюючий завод
    У Одесі горить непрацюючий завод

    Щоправда, як повідомляє видання, детального плану цієї території міськрада не затверджувала. Немає і декларації про початок підготовчих робіт.

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