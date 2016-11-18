У Одесі горить непрацюючий завод

Замість заводу хочуть побудувати житловий комплекс - ЗМІ

На території Одеського механічного заводу, який вже давно не працює, спалахнула пожежа. На місці працюють кілька пожежних підрозділів, повідомляє видання «Думская». Нагадаємо, в кінці грудня на підприємстві була помічена будівельна техніка, що розбирала його корпуси. За неперевіреними даними, там хочуть звести новий житловий комплекс