У Одесі горить непрацюючий завод
- Сьогодні, 17:18
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Замість заводу хочуть побудувати житловий комплекс - ЗМІ
На території Одеського механічного заводу, який вже давно не працює, спалахнула пожежа.
На місці працюють кілька пожежних підрозділів, повідомляє видання «Думская».
Нагадаємо, в кінці грудня на підприємстві була помічена будівельна техніка, що розбирала його корпуси.
За неперевіреними даними, там хочуть звести новий житловий комплекс з декількох 16-поверхових будівель.
Щоправда, як повідомляє видання, детального плану цієї території міськрада не затверджувала. Немає і декларації про початок підготовчих робіт.