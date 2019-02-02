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    Пожежу в складських будівлях в Києві локалізовано

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    Пожежу в складських будівлях в Києві локалізовано

    На місці події працюють 35 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки

    Пожежу у складській будівлі поблизу станції метро «Лісова» станом на 23:03 локалізовано на площі близько 10500 кв. м.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    На території об'єкту відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання, тому, аби забезпечити пожежні автоцистерни водою, рятувальникам доводилося прокладати магістральні лінії великою протяжністю.

    Але в цих пожежних гідрантах тиск недостатній для ефективної ліквідації пожежі, наголошують пожежники, тому також проводиться і підвоз води до місця пожежі.

    Зазначається, що навколо складської будівлі здійснюється замір на наявність шкідливих речовин у повітрі — стан повітря в межах норми.

    На місці події працює 35 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 137 чоловік особового складу, а саме, від ГУ ДСНС України у м. Києві задіяно 32 одиниці техніки та 126 чоловік особового складу, від ГУ ДСНС України у Київській області - 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

    Інформації щодо жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення займання встановлюється.

    Нагадаємо, вдень 2 лютого в Деснянському районі Києва загорілася складська будівля компанії «Адоніс Проект», спочатку повідомлялось, що вогонь розповсюдився на площі у 7 тисяч квадратних метрів.

    Нагадаємо, в Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах будівельних матеріалів 2 лютого сталася пожежа.

    Станом на 14:30 площа пожежі складала 7 тис. м кв.

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