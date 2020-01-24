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    Працівник ДУСі підозрюється у шахрайстві зі столичною нерухомістю

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    Працівник ДУСі підозрюється у шахрайстві зі столичною нерухомістю

    З держвласності вибули три об'єкти нерухомого майна вартістю 1,8 млн грн

    Столичною прокуратурою за результатами досудового розслідування трьом особам, в тому числі, працівнику Державного управління справами, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій та підробленні документів, наслідком чого стало вибуття з державної власності трьох об’єктів нерухомого майна вартістю 1,8 млн гривень.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Встановлено, що завідувач сектору Державного управління справами, вступивши у змову з колишнім директором Державного підприємства «Укржитлосервіс», на балансі якого перебували об’єкти злочинних посягань, та ще однією особою на підставі підроблених документів здійснили перереєстрацію права власності на державне майно - нежитлові приміщення.

    У подальшому вказані особи відчужили 2 об’єкти нерухомості добросовісним набувачам.

    За результатами досудового розслідування особам, причетним до вчинення шахрайських дій, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

    На майно, яке незаконно вибуло з державної власності, а також на майно підозрюваних за клопотанням прокурора накладено арешт.

    Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Раніше повідомлялося, що оголошено підозру трьом особам, які на підставі підроблених документів незаконно продали квартиру, що належала померлій киянці.

    прокуратура Київ кримінал шахрайство нерухомість ДУС злочин
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