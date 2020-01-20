Шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої киянки



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Зловмисники підробили від імені власниці квартири договір купівлі-продажу

Оголошено підозру трьом особам, які на підставі підроблених документів незаконно продали квартиру, що належала померлій киянці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Установлено, що літня жінка на праві власності мала квартиру по вулиці Анни Ахматової, яка після її смерті мала перейти у власність онуку.

Однак зловмисники підробили від імені власниці квартири договір купівлі-продажу нібито від 2012 року, та оформивши на одного з підозрюваних право власності на квартиру в подальшому продали вказану квартиру іншій особі та привласнили кошти від продажу у сумі понад 600 тис. гривень.

На теперішній час правопорушникам (двом чоловікам та жінці) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (пособництво в підробленні та використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на квартиру накладено арешт. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цих злочинів.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.