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    У Києві шахраї за $20 тис. обіцяли сприяння у призначенні на посаду начальника колонії

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    Шахраїв затримали під час передачі їм грошей - У Києві шахраї за $20 тис. обіцяли сприяння у призначенні на посаду начальника колонії
    Шахраїв затримали під час передачі їм грошей
    Фото: Прокуратура Києва

    Затримали злочинців в одному з ресторанів Києва

    У вівторок, 21 січня, Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з СБУ та поліцією Києва викрито двох осіб під час шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 20 тисяч доларів США та у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам Міністерства юстиції України за призначення особи на посаду начальника однієї з виправних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    За результатами проведення слідчих дій правоохоронці затримали вказаних осіб у порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання грошових коштів.

    Затримання відбулося в одному з ресторанів.

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    У Києві шахраї за $20 тис. обіцяли сприяння у призначенні на посаду начальника колонії
    У Києві шахраї за $20 тис. обіцяли сприяння у призначенні на посаду начальника колонії

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

    Невідкладні слідчі дії тривають.

    Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал шахрайство
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