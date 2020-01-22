У Києві шахраї за $20 тис. обіцяли сприяння у призначенні на посаду начальника колонії
Затримали злочинців в одному з ресторанів Києва
У вівторок, 21 січня, Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з СБУ та поліцією Києва викрито двох осіб під час шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 20 тисяч доларів США та у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам Міністерства юстиції України за призначення особи на посаду начальника однієї з виправних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
За результатами проведення слідчих дій правоохоронці затримали вказаних осіб у порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання грошових коштів.
Затримання відбулося в одному з ресторанів.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.
Невідкладні слідчі дії тривають.