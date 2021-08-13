Працюють водолази і спецтехніка: триває демонтаж тимчасових опор Подільського мосту

Демонтаж надводної частини заплановано здійснити до кінця серпня

На Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають роботи з демонтажу надводної і підводної частин тимчасових опор. Демонтаж надводної частини заплановано здійснити не пізніше кінця серпня, на підводну частину необхідно дещо більше часу. Загалом на сьогодні уже демонтовано 78% тимчасових опор аркового мосту. До роботи задіяні спеціалізовані водолазні пости, спеціальна техніка, зокрема, підвищеної вантажопідйомності, та плавзасоби: буксири, баржа, плавкрани, понтонна плавсистема. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Враховуючи конструктивні особливості облаштування верхньої частини опор, роботи з демонтажу багатотонних конструкцій виконують спеціалізовані підрядні організації. Паралельно з виконанням робіт із демонтажу надводної частини тимчасових опор спеціальні водолазні пости, шляхом підводного різання металевих конструкції, демонтують підводну частину тимчасових опор», – зазначив Густєлєв.

Посадовець звернув увагу, що одночасно з демонтажем тимчасових опор з-під балки жорсткості мосту через р. Дніпро виконують роботи з високоточного натяжіння та регулювання зусиль у вантових канатах.

Як поінформував заступник голови КМДА, не поступаються по масштабності й інші роботи, які зараз тривають на мостовому переході.

«Проводяться роботи з розширення вул. Набережно-Хрещатицької на ділянці від вул. Хорива до вул. Верхній Вал, роботи з нанесення гідроізоляції прогонових будов та влаштування асфальтобетонного покриття на різних ділянках мостового переходу. Також триває монтаж шумозахисної та бар’єрної огорож, будівництво огороджуючих конструкцій метрополітену та влаштування насипу земляного полотна на Русанівських садах та роботи з будівництва дороги від транспортної розв’язки на перетині вул. Бальзака і просп. Шухевича до Подільського мостового переходу», – розповів Густєлєв.