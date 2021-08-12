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    Початок реставрації моста Патона гальмується. Столична влада киває на Антимонопольний комітет

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    На мосту Патона періодично проводиться середній ремонт - Початок реставрації моста Патона гальмується. Столична влада киває на Антимонопольний комітет
    На мосту Патона періодично проводиться середній ремонт
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Антимонопольний комітет вже двічі відхиляв результати тендерів щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона

    На мосту імені Патона в Києві передбачено виконати масштабні відновлювальні роботи. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:

    • ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
    • встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
    • ремонт конструкцій прогонових будов;
    • ремонт опор та опорних частин;
    • ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
    • реставрація колон (на лівому березі);
    • ремонт сполучень із мостом;
    • ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
    • ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
    • ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

    Міст заплановано розширити. Нині на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі, автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху.

    Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки. Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.

    Згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.

    Під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується.

    Зазначається, що комунальна корпорація «Київавтодор» уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона.

    Однак, через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується.

    Нині корпорація підготувала технічне завдання й подала його на погодження профільним департаментам. Після отримання погодження буде оголошена нова офіційна процедура закупівель.

    «Київавтодор» планував розпочати розробку проєктно-кошторисної документації реставрації із пристосуванням штучної споруди ще у 2020 році. Проте, процедуру призупинив АМКУ.

    У 1995 році столична споруда отримала визнання Американської асоціації зварювання як унікальна зварна конструкція ХХ ст.

    Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.

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    Теги: Київ Антимонопольний комітет ремонт Київавтодор міст реставрація
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    Початок реставрації моста Патона гальмується. Столична влада киває на Антимонопольний комітет