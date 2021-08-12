Початок реставрації моста Патона гальмується. Столична влада киває на Антимонопольний комітет
Антимонопольний комітет вже двічі відхиляв результати тендерів щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона
На мосту імені Патона в Києві передбачено виконати масштабні відновлювальні роботи. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:
- ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
- встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
- ремонт конструкцій прогонових будов;
- ремонт опор та опорних частин;
- ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
- реставрація колон (на лівому березі);
- ремонт сполучень із мостом;
- ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
- ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
- ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).
Міст заплановано розширити. Нині на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі, автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху.
Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки. Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.
Згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.
Під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується.
Зазначається, що комунальна корпорація «Київавтодор» уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона.
Однак, через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується.
Нині корпорація підготувала технічне завдання й подала його на погодження профільним департаментам. Після отримання погодження буде оголошена нова офіційна процедура закупівель.
«Київавтодор» планував розпочати розробку проєктно-кошторисної документації реставрації із пристосуванням штучної споруди ще у 2020 році. Проте, процедуру призупинив АМКУ.
У 1995 році столична споруда отримала визнання Американської асоціації зварювання як унікальна зварна конструкція ХХ ст.
Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.