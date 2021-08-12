Початок реставрації моста Патона гальмується. Столична влада киває на Антимонопольний комітет

Антимонопольний комітет вже двічі відхиляв результати тендерів щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона

На мосту імені Патона в Києві передбачено виконати масштабні відновлювальні роботи. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:

ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);

встановлення бар’єрної та перильної огорожі;

ремонт конструкцій прогонових будов;

ремонт опор та опорних частин;

ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);

реставрація колон (на лівому березі);

ремонт сполучень із мостом;

ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;

ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;

ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

Міст заплановано розширити. Нині на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі, автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху.

Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки. Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.

Згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.

Під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується.

Зазначається, що комунальна корпорація «Київавтодор» уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона.

Однак, через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується.

Нині корпорація підготувала технічне завдання й подала його на погодження профільним департаментам. Після отримання погодження буде оголошена нова офіційна процедура закупівель.

«Київавтодор» планував розпочати розробку проєктно-кошторисної документації реставрації із пристосуванням штучної споруди ще у 2020 році. Проте, процедуру призупинив АМКУ.

У 1995 році столична споруда отримала визнання Американської асоціації зварювання як унікальна зварна конструкція ХХ ст.

Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.